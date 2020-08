Serie A, posticipi 38a giornata: Lecce e Genoa si giocano la salvezza

Di Redazione CalcioBlog domenica 2 agosto 2020

Serie A, si conclude oggi la 38a e ultima giornata: Genoa e Lecce si giocano l'ultimo posto salvezza contro Verona e Parma, il programma completo

Si conclude oggi con i posticipi domenicali la 38a e ultima giornata di Serie A 2019-2020. Rimane un solo verdetto da emettere, ovvero quello relativo alla terza squadra che retrocederà in Serie B assieme a Spal e Brescia. C’è solo un posto per due, insomma, nella prossima Serie A e se lo giocano oggi Lecce e Genoa. I salentini ospitano alle 20:45 il Parma, mentre alla stessa ora i rossoblu se la vedranno a Marassi contro l’Hellas Verona. Sia la formazione di D’Aversa, sia quella di Juric non hanno più nulla da chiedere al campionato, ragion per cui non avranno grandi motivazioni in quest’ultimo turno.

In classifica il Genoa ha 36 punti, uno in più rispetto al Lecce. Con una vittoria del Grifone, dunque, anche vincendo il Lecce non riuscirebbe a salvarsi. In caso di pareggio, invece, Davide Nicola dovrà sperare che il Lecce di Fabio Liverani perda o pareggi col Parma. Il Genoa potrebbe comunque essere salvo anche perdendo, purché i giallorossi pugliesi non facciano risultato pieno. Nel caso in cui il Lecce pareggiasse e andasse a pari punti con i liguri, infatti, gli scontri diretti premierebbero Nicola e soci. Nel programma di oggi ci sono altre tre partite: Spal-Fiorentina alle 18, Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese alle 20:45.

Serie A: i risultati della 38a giornata

Brescia-Sampdoria 1-1

Atalanta-Inter ore 0-2

Juventus-Roma ore 1-3

Milan-Cagliari ore 3-0

Napoli-Lazio ore 3-1

Spal-Fiorentina 18:00

Bologna-Torino 20:45

Genoa-Verona 20:45

Lecce-Parma 20:45

Sassuolo-Udinese 20:45