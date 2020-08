Napoli: la maglia 2020-2021 fa infuriare i tifosi sui social

Di Redazione CalcioBlog venerdì 21 agosto 2020

Ai tifosi del Napoli non piace la nuova maglia con lo sponsor in rosso: su Twitter l'hashtag #Leteout diventa trend topic

La nuova maglia del Napoli 2020-2021 fa infuriare i tifosi del club partenopeo. La prima, la seconda e la terza divisa realizzate da Robe di Kappa sono finite nel mirino dei supporters principalmente per lo sponsor centrale, acqua Lete, che è accompagnato subito sotto da MSC Crociere. Sia sulla maglia home (azzurra) sia sulle divise “da trasferta” - una nera e l’altra grigia - lo sponsor Lete è stato realizzato in rosso, una scelta che non piace per niente ai sostenitori azzurri. Su Twitter è partito l’hashtag #LeteOut, che in poche ore è diventato trend topic. La richiesta è un cambio di colorazione del main sponsor, con la maggior parte a chiedere l’utilizzo del bianco.

Polemiche per la nuova maglia del Napoli. E ancora non hanno visto i pantaloncini.#Napoli #LeteOut #lete pic.twitter.com/bAXEpVtigw — Unfair Play (@unfair_play) August 20, 2020

Vi vedo moderni, tutti esperti di marketing, inaspettato.



Perché “la Lete non può cambiare il colore del logo storico.”



Emirates, Qatar Airways, Rakuten, essendo compagnie di livello inferiore, possono.



Non sia mai lo facesse Lete.



Rosso e rosa.



Cos ‘e pazz.#LeteOut pic.twitter.com/YnTJQhCm86 — GA7 (@GA7_Official) August 20, 2020