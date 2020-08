Conte resta all'Inter: il comunicato ufficiale del club

Di Mirko Nicolino martedì 25 agosto 2020

L'Inter comunica di aver trovato l'intesa con Antonio Conte per proseguire assieme, confermati anche Marotta e Ausilio a capo dell'area sportiva

Antonio Conte sarà l’allenatore dell’Inter anche la prossima stagione. Si è concluso così il vertice societario alla presenza del presidente Steven Zhang. Al termine dell’incontro, il club milanese ha diramato una breve nota ufficiale: "L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto". Un comunicato che non fa altro che confermare come le parti siano state davvero vicinissime alla rottura, altrimenti non si spiegherebbe la sua necessità considerato che il tecnico salentino ha comunque altri due anni di contratto.

Inter: confermati anche Marotta e Ausilio

Si chiude definitivamente la possibilità che il prossimo allenatore dei nerazzurri sia Massimiliano Allegri, contattato e tenuto in ghiaccio in attesa di conoscere appunto l’esito del faccia a faccia tra Conte e il presidente. L'ex allenatore di Chelsea, Juventus e nazionale italiana ha un contratto fino al giugno del 2022 e almeno per la prossima stagione non cambierà aria. Secondo quanto riferisce Sky Sport, è confermata in blocco anche l’area sportiva con Beppe Marotta amministratore delegato e Piero Ausilio direttore sportivo. Nelle settimane passate sembrava che uno degli obiettivi di Conte fosse proprio il ds, ma le indiscrezioni giornalistiche non hanno trovato effettivamente riscontro.

L'incontro di oggi servirà anche a dare un'accelerata alle operazioni di mercato dell'Inter, con Conte che dopo Hakimi si aspetta altri nuovi innesti, almeno uno per ciascun reparto.