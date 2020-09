Serie A 2020-2021, prima giornata: Fiorentina-Torino 1-0, Verona-Roma 0-0

Di Redazione CalcioBlog sabato 19 settembre 2020

Un solo gol nei due anticipi della prima giornata.

Un solo gol nei due anticipi della prima giornata della stagione 2020-2021 del campionato di calcio di Serie A. Mentre il governo e le Regioni discutevano dell’apertura degli stadi in tutta Italia già da domani, anche se solo per mille persone per ogni stadio, andavano in scena le prime due partite.

I primi a scendere in campo alle 18 sono stati Fiorentina e Torino. A casa propria i viola si sono imposti per 1-0 grazie al gol segnato da Castrovilli al 78’. In precedenza Biraghi si era visto annullare un gol per fuorigioco al 47’ dopo il controllo del VAR.

E quello di Castrovilli è stato l’unico gol del sabato, visto che tra Verona e Roma è finita a reti bianche. Tra l’altro l’Hellas aveva già il permesso di ospitare pubblico sugli spalti, grazie a un’ordinanza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ma avendo avuto l’ok solo stamattina, non si è potuta organizzare in tempo e dunque si è giocato lo stesso a porte vuote.

Domani sono in programma altri quattro match, mentre Milan e Bologna giocano lunedì sera. Il 30 settembre saranno da recuperare tre partite che sono state rinviate a causa della positività al Covid di alcuni giocatori.

Qui di seguito il programma di questa prima giornata della nuova

Giocate sabato 19 settembre 2020

Fiorentina - Torino 1-0

Verona - Roma 0-0

Domenica 20 settembre 2020

Ore 12:30, Parma - Napoli

Ore 15:00, Genoa - Crotone

Ore 18:00, Sassuolo - Cagliari

Ore 20:45, Juventus - Sampdoria

Lunedì 21 settembre 2020

Ore 20:45, Milan - Bologna

Mercoledì 30 settembre 2020

Ore 18:00, Benevento - Inter

Ore 18:00, Udinese - Spezia

Ore 20:45, Lazio - Atalanta

In classifica per ora la Fiorentina ha 3 punti, Roma e Verona 1, Torino resterà a zero per questa prima giornata.