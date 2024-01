L’ex difensore Antonio Paganin commenta la vicenda del prolungamento del contratto del capitano nerazzurro.

Antonio Paganin a TMW Radio ha detto la sua su diversi argomenti; ecco le sue parole. “Qui da noi siamo abituati a cercare sempre qualcosa che non c’è. Ci sta che la classe arbitrale non sia in alcuni elementi in forma, succede nei giocatori, ma da qui a vedere complotti no. Una volta c’è la Juve, una volta il Milan, tutto il mondo è Paese”.

Lautaro Martinez Romelu Lukaku

Lukaku strizza l’occhio al campionato saudita

“Si è preparato il terreno magari per chiudere la carriera lì. Non c’è paragone con i campionati europei. Magari qualcuno si adatta a queste prigioni dorate, altri invece hanno più nostalgia di certe competizioni. Vedendoli vanno davvero molto lenti. Li vedo ancora molto distanti”.

Sul rinnovo di Lautaro

Paganin dice la sua anche sulle dichiarazioni dell’agente di Lautaro Martinez che fanno capire che il rinnovo del capitano con l’Inter non è così vicino: l’ex giocatore ha le idee ben precise sul motivo del dilatarsi dei tempi. “E’ più un problema tecnico. C’è una società che è molto instabile, sempre in vendita, il leader calcistico vuole capire la direzione da qui in avanti ed è questo il problema. Non ha mai fatto una questione economica, ma vuole sapere l’Inter che direzione prende”. Dall’Inter comunque filtra ottimismo: alla scadenza dell’attuale contratto del Toro manca ancora molto tempo, c’è tutto il tempo per venirsi incontro.

