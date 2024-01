Nuovo accordo stretto dall’Inter di Zhang: assicurata la licenza per Tili Coffe in Cina

Novità imprenditoriale per il mondo Inter.

L’ANNUNCIO – «FC Internazionale conferma che “Tili Coffee” ha ottenuto la licenza ufficiale del club nerazzurro in Cina. Tili Coffee” è una catena di caffetterie fondata nel 2020, che offre caffè appena macinato e snack tostati, e si impegna a esplorare le regioni produttrici di caffè del mondo alla ricerca di chicchi di alta qualità, e attualmente dispone di una propria fabbrica di torrefazione per produrre prodotti di caffè di alta qualità. Tili è stata fondata con l’intento di produrre una tazza di buon caffè che tutti possano bere e gustare. Da questo deriva lo slogan del marchio “Let everyone drink good coffee»

