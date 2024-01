L’esperto di mercato Fabrizio Romano sostiene che i nerazzurri stiano per assicurarsi l’attaccante iraniano a parametro zero.

Fabrizio Romano ha aggiornato le notizie relative al mercato dell’Inter sul suo canale Kick. “Non risultano grandi cambiamenti: nonostante si vada sulle montagne russe, con l’Inter che continua a confermare ottimismo totale nonostante le parole dell’agente, il messaggio che filtra è che mancano ancora dei dettagli per arrivare alle firme ma l’intenzione delle parti è la stessa e la trattativa è in stato avanzato. Non filtra preoccupazione dall’Inter, il dialogo diretto col giocatore è positivissimo, oggi non c’è allarmismo: non ci si aspettavano le parole dell’agente, ma la trattativa prosegue nel modo giusto”.

Mehdi Taremi

Sull’esterno olandese

“Dumfries? Non si è mai stati vicini all’accordo definitivo per il rinnovo, oggi un accordo non c’è e l’Inter ha preso Buchanan: la possibilità che vada via in estate è concreta. A noi non risulta una trattativa per lo scambio con Wan-Bissaka, a me sorprende molto che il Bayern, che ora sta trattando per Boey, non vada su Dumfries, me l’aspettavo, pensavo fosse il giocatore perfetto. Credo però che la partenza in estate sia la destinazione più naturale”.

Due possibili arrivi a zero

“Taremi? E’ un discorso da ultimare: l’Inter ha un accordo verbale e sta aspettando la fine della Coppa d’Asia e i tempi tecnici per firmare e fare le visite. Zielinski è un caso diverso: non è uno stato così avanzato ma l’Inter è la grande favorita, ma non è stata stretta ancora la mano. A fine mercato si può iniziare di più nel vivo. Per Taremi non credo proprio possano anticiparlo a gennaio, penso voglia completare la stagione al Porto: mesi fa l’Inter ha provato a capire le condizioni, ma ha capito che il Porto non avesse voglia di fare sconti”.

