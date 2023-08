A Rotterdam una vera e propria pioggia di gol: il Feyenoord padrone di casa travolge l’Almere City per 6-1

Due pareggi in Eredivisie (0-0 in casa e 2-2 in rimonta nel derby con lo Sparta Rotterdam, dove la salvezza è arrivata dalla rete finale di Sauer, un ragazzo di 17 anni). 234 minuti (esclusi i recuperi, corposi anche in Olanda) prima di segnare un gol, contando anche la sconfitta in Supercoppa con il Psv. L’inizio del Feyenoord è stato alquanto problematico. Ma oggi Arne Slot aveva l’occasione per riscattarsi. Nel weekend in cui 3 big saltano il turno per preparare al meglio il match di ritorno dei playoff delle coppe europee, giocare in casa contro la matricola Almere City imponeva la conquista dei 3 punti senza se e senza ma.

La risposta è stata netta e in 19 minuti il Feyenoord è andato tre volte in gol e ha colpito una traversa con Wieffer. Le reti sono state firmate da Gimenez servito in profondità da Timber, Paixao su invito di Stengs e Geertruida su filtrante di Trauner. Il primo tempo è durato moltissimo, perché appena dopo l’1-0 un violento temporale ha costretto l’arbitro a interrompere il gioco, tenendo le due squadre ferme negli spogliatoi per 45 minuti. Nella ripresa sono arrivati ancora 3 gol per i padroni di casa e 1 per gli ospiti. Wieffer con una conclusione al volo, Gimenez dal dischetto e Timber all’ultimo secondo i marcatori: il momentaneo 5-1 lo ha firmato Ritmeester Van de Kamp nell’unica conclusione in porta dell’Almere nel secondo tempo.

