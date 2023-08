L’attaccante del Cagliari Zito Luvumbo non teme di confrontarsi con i difensori nerazzurri.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Zito Luvumbo in vista di Cagliari-Inter. “Ranieri? È come un secondo padre. Il campionato che dovremo affrontare sarà più difficile, più tecnico e con difensori molto esperti. In A c’è più qualità, tecnica e tattica. Primo goal in Serie A? Non so bene come sarà”.

“Magari piangerò per la gioia oppure mi inventerò un balletto. Vedremo. Intanto spero di farlo il prima possibile. Inter? So bene che mi troverò davanti (non solo contro l’Inter) difensori esperti, ma puoi sempre fare gol. Non mi spaventano. Anche perché, giocando da squadra, abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Soprattutto davanti al nostro pubblico che ci da quella forza che, unita alla nostra qualità e determinazione, può permetterci di farcela“.

