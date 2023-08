Roberto Pereyra, accostato a lungo al calciomercato dell’Inter, sta per tornare all’Udinese dopo la scadenza del contratto con i friulani

Tra i nomi fatti per il calciomercato Inter in ottica centrocampo c’era anche quello di Roberto Pereyra. I nerazzurri avevano virato su un profilo più giovane come Samardzic, prima della rottura e dello stop alla trattativa. Adesso anche la permanenza in nerazzurro di Sensi chiude le porte al Tucu.

Il centrocampista argentino, come riferisce la Gazzetta dello Sport, nonostante sia stato vicino a firmare con la Sampdoria, tornerà all’Udinese dopo averla lasciata solo pochissimi mesi fa per la scadenza del contratto.

L’articolo Calciomercato Inter, Pereyra verso il ritorno all’Udinese: niente Sampdoria per lui proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG