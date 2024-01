Invasione dei tifosi dell’Atalanta a San Siro per la partita di Coppa Italia contro il Milan. Una vera e propria muraglia nerazzurra

La storia per essere scritta deve essere fatta insieme, e i tifosi dell’Atalanta lo sanno benissimo: soprattutto in un contesto così importante come quello della Coppa Italia (dove si affronterà il Milan domani sera).

Una grande voglia di Dea che ha portato a riempire completamente il Settore Ospiti: toccando quota 2.249 sostenitori orobici per trascinare l’Atalanta verso una semifinale che manca dal 2021. Il dodicesimo uomo orobico, seppur in trasferta, ha risposto presente.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG