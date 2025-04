“A Torino è arrivato il colpo di grazia”: frecciata di Pogba che svela tutta la verità

Ritorno in campo a marzo per Pogba: l’intervista a GQ France svela retroscena sull’addio alla Juventus e sul suo rapporto con i bianconeri.

Paul Pogba reduce da una squalifica per doping ridotta a 18 mesi, che gli permetterà di tornare in campo a marzo 2025, ha rotto il silenzio con un’intervista a GQ France. Le sue parole arrivano dopo la risoluzione consensuale del contratto con i bianconeri a novembre 2024, un addio che sembrava definitivo ma che, a giudicare dalle sue dichiarazioni, potrebbe non essere la fine della storia. Tra riflessioni personali e racconti di un periodo difficile, Pogba ha messo a nudo il suo rapporto con la Vecchia Signora, suscitando curiosità e dibattiti tra i tifosi che si preparano ad accogliere un nuovo beniamino.

Un periodo buio e la confessione intima

Le difficoltà vissute a Torino negli ultimi anni sono state al centro del suo sfogo. “Non ero felice, e un calciatore infelice non rende”, ha detto Pogba, con una sincerità che colpisce. “Avevo troppe cose in testa, non riuscivo a esprimermi. Alla Juve ho imparato tanto, ma a volte mi sentivo fuori posto”. Il francese ha anche toccato il tasto della squalifica, un colpo duro che lo ha segnato profondamente: “Sono caduto in depressione, non me ne accorgevo nemmeno”. Un’immagine lontana dal Pogba spavaldo e sorridente dei tempi d’oro, che richiama il peso di un talento spesso frenato da infortuni e vicende fuori dal campo, ma che ora sembra pronto a rialzarsi.

Gratitudine e un possibile ritorno

Parlando del futuro, Pogba tiene tutte le carte in mano: “Ho offerte da ovunque, ma voglio scegliere con calma”. Eppure, il suo cuore sembra battere ancora per la Juventus. “Torino mi ha fatto diventare uomo, la Juve mi ha dato tutto. Voglio ripagarli”, ha dichiarato, lasciando intravedere un attaccamento che va oltre il contratto sciolto. Quelle stesse parole, già pronunciate in passato quando si disse disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di restare, suonano come una promessa. Il “Polpo” è deciso a dimostrare che il suo talento non è svanito: il campo sarà il giudice, e chissà che non lo riporti proprio sotto la Mole.