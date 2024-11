Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti riconosce il momento poco felice del numero 10 nerazzurro ma trova comunque il modo di elogiarlo. Javier Zanetti a margine di un evento tenutosi a Milano ha fatto il punto della situazione in casa Inter rivalendo anche una bella novità per i tifosi. “Sappiamo che Lauti è in un momento in cui gli riescono meno le cose, ma ha un valore umano e calcistico fuori dal normale”. “Soprattutto per gli attaccanti, esistono momenti così. Posso dirvi che dopo che ha vinto Mondiale e Copa America è diventato sempre più capitano nell’animo”. Su Frattesi “E’ diverso da Barella, ma per noi è una dinamite che in alcune circostanze ci garantisce il cambio di passo”. La vittoria della Champions League del 2010 “La mia notte tra Madrid e Milano non è mai finita. Non ho dormito, tornare da capitano con la Coppa era pace e gioia. Se guardate la […]

