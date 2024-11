Il forte attaccante non sta rendendo ed ora, col cambio del tecnico da dopo la sosta, potrebbe finire ai margini e riaprire i contatti con la Serie A. Nell’intricato mondo del calcio professionistico, poche storie sono indicative delle difficoltà di adattamento e delle speranze di rinascita quanto quella di questo giovane attaccante che, dopo una brillante parentesi in Serie A, sta attraversato un decisamente meno fruttuoso in Premier League. Il rendimento non all’altezza delle aspettative nel campionato inglese apre quindi per lui la possibilità di un ritorno in Italia, con l’Inter, magari già a gennaio, pronta a offrirgli una nuova opportunità. La complicata situazione Nonostante il grande entusiasmo seguito al suo trasferimento, la permanenza del giocatore in UK si è rivelata complicata. Con solo sette presenze e un gol all’attivo ad ora in Premier League, la situazione dell’attaccante è divenuta argomento di discussione fra i tifosi tra ironie e delusioni. […]

