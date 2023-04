Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, ha parlato prima della partita di Youth League contro l’Hajduk Spalato

Nel giorno del match contro l’Hajduk Spalato, valido per le semifinali di Youth League, Ignazio Abate ha parlato a Milan TV. Le dichiarazioni del tecnico del Milan Primavera.

SEMIFINALE – È una partita che si prepara da sola. È una semifinale europea in cui non siamo mai arrivati ed è una grande opportunità per tutti noi. Io sono sicuro che i ragazzi faranno un’ottima partita, sperando di poter raggiungere un sogno.

COME AFFRONTARE QUESTE PARTITE – Una volta che esci per il riscaldamento, scarichi totalmente l’adrenalina e giochi senza pensieri, libero di testa. Invece da fuori, come allenatore si soffre di più: vorresti incidere di più ma non ci riesci, però è giusto che i protagonisti siano i ragazzi. E’ il loro momento e devono mettere in campo le loro qualità e abilità. Spero che si godano questo momento e questo evento che per loro è motivo di orgoglio, senza dimenticarsi che c’è un obiettivo importante da raggiungere.

CHE PARTITA SI ASPETTA – Ci sarà da soffrire come in tutte le partite ma sicuramente dobbiamo affrontarla con grande consapevolezza, con grande rispetto degli avversari, con grande umiltà. Sono sicuro che i ragazzi si faranno trovare pronti e metteranno in campo un cuore grande che hanno già dimostrato in varie occasioni.

