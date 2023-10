L’allenatore del Milan Primavera, Ignazio Abate, ha parlato così dopo il match di Youth League vinto contro il Borussia Dortmund

Intervenuto ai microfoni di MilanTV al termine di Borussia Dortmund-Milan Primavera della Youth League, Ignazio Abate ha analizzato così il successo ottenuto dai suoi ragazzi.

SUL MATCH – «Penso che l’Europa faccia parte del DNA di questa società. Al di là di tutto sono contentissimo per i ragazzi, per l’applicazione, la voglia e lo spirito che ci mettono. Del mio ci metto poco perché hanno qualità e talento. Gli dico sempre che questo è uno sport di squadra, se non ci si mette voglia ed unione poi si fa dura. Oggi i ragazzi l’hanno fatto contro una squadra fortissima. Il primo tempo lo abbiamo fatto noi con grande personalità. Contento dei cambi che sono entrati con garra e mentalità. Ci vuole grande umiltà. Ci godiamo stasera e andiamo a tifare per i grandi, poi da domani va accantonata perché ci aspetta un’altra partita difficilissima contro l’Atalanta»

SUL PIANO TATTICO – «Volevamo partire forti sui due centrali, fare nomi non sarei coretto. C’è stata un’unione, uno spirito non indifferente anche di chi è entrato. A turno tocca a tutti giocare dal 1′, oggi abbiamo messo dentro anche un 2007. Piano piano inseriremo tutti. Lo spirito dell’anno scorso in Youth League quest’anno lo stiamo portando anche in campionato. Quando fai partite del genere in Youth League avverti la tensione dei ragazzi già dal giorno prima, oggi erano tesi ma al punto giusto. Ci aspettano belle partite da giocare».

