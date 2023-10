L’ex capitano della Juve e dell’Italia, Giorgio Chiellini, ha parlato così in vista del match tra Borussia Dortmund e Milan

Intervistato da PlanetWin365, Giorgio Chiellini, difensore dei Los Angeles Galaxy ed ex Juve, ha parlato così del Milan in vista del match di stasera in Champions League contro il Borussia Dortmund.

SQUADRA MIGLIORE NEGLI ULTIMI ANNI – «A mio avviso, la squadra più forte negli ultimi tre anni a livello di rosa sia l’Inter, anche se in campionato le è mancata quella continuità che è riuscita a trovare nelle Coppe. Nonostante i cambi necessari per la sostenibilità, riesce comunque ad avere una rosa importante. Rispetto al Milan, ho assistito agli allenamenti nella tournée estiva a Los Angeles e ha delle grandi potenzialità, oltre ad avere tre giocatori che secondo me sono sopra alla media. Parlo di Maignan, Theo Hernandez e Leao che, rispetto agli altri, credo abbiano qualcosa in più».

SUI NUOVI ACQUISTI – «Sono curioso di vedere il Milan rinnovato; purtroppo bisogna abituarci a cessioni eccellenti e dolorose, com’è stata quella di Tonali, che però sono servite per finanziare cinque, sei nuovi giocatori. Il calcio italiano in futuro non potrà riuscire a sostenere ciò che avviene in Inghilterra o in Arabia, però ho apprezzato come abbiano provato a sostituirli con giocatori interessanti e di potenzialità. Pulisic è un esempio; qui in America me ne hanno parlato tutti bene a livello personale che come giocatore nell’uno contro uno».

SU REIJNDER E GLI ALTRI – «Secondo me renderebbe di più giocando a sinistra nel ruolo di Leao come si è visto anche a Cagliari, ovviamente si dovrà adattare ad altre posizioni perché il portoghese è inamovibile e sono curioso dell’impatto che potrà avere. Anche Reijnders è partito molto bene. Il Milan ha una rosa interessante, un tipo di calcio molto europeo, è una squadra fisica che si esalta nella pressione, nella ripartenza, nella velocità. Non può tenere ritmi bassi se vuole vincere e dominare. Poi c’è anche da dire che serve pazienza e in Italia spesso manca, perchè a volte serve del tempo per adattarsi in un nuovo Paese e campionato».

The post Chiellini: «Milan? Ha tre giocatori sopra la media, Pulisic è un esempio» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG