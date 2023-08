L’allenatore della Primavera del Milan, Ignazio Abate, spende parole d’elogio per il giovane Andrea Bartesaghi, aggregato in prima squadra

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, ha parlato così del giovane Andrea Bartesaghi, aggregato alla prima squadra in questo precampionato.

LE PAROLE – «Vice-Theo? La carrozzeria per farlo ce l’ha tutta. Ha fisico, ha motore, è elegante, non sa nemmeno lui il potenziale che ha. A me ricorda Bastoni, ma non è ancora ben definito nel ruolo. Può diventare un centrale nella difesa a quattro, può fare il terzino e anche il terzo di difesa. Deve crescere dal punto di vista caratteriale».

