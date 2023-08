Teun Koopmeiners è un obiettivo di mercato del Milan e non solo, ecco cosa ha detto il suo agente sull’offerta fatta dal Napoli

Intervistato da SpazioNapoli, l’agente di Teun Koopmeiners ha confermato il forte interesse del Napoli per il centrocampista olandese, seguito anche dal Milan.

OFFERTE DAL NAPOLI? – «La settimana scorsa sono stato a Bergamo. Il Napoli ha fatto un’offerta ufficiale di 45 milioni, ma l’Atalanta ha detto che Teun non è in vendita quest’estate».

L’ATALANTA HA DECISO DI TENERLO? – «Stanno costruendo una squadra attorno a Teun e lui è il loro giocatore chiave. Quindi resterà all’Atalanta anche in questa stagione».

C’ERA UNA BOZZA DI ACCORDO CON I PARTENOPEI? – «No, è stata una cosa tra i due club. E il messaggio dell’Atalanta è stato molto chiaro. Teun non è in vendita quest’estate. Quindi non c’è stato bisogno di negoziare un contratto tra noi e il Napoli».

The post Mercato Milan, l’agente di Koopmeiners: «Per l’Atalanta è incedibile» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG