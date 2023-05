Abate, allenatore del Milan Primavera, a Milan Tv ha commentato la sconfitta patita contro la Juventus Primavera di Montero.

ABATE – «Partita difficile da analizzare: abbiamo fatto 65 minuti discreti, in cui la squadra era ordinata. In un primo tempo equilibrato siamo andati sotto per due leggerezze; il secondo tempo è iniziato bene, abbiamo fatto 15-20 minuti in cui abbiamo creato diverse palle gol e il rammarico è quello di non avere riaperto la partita. Poi ci siamo sfilacciati cercando di recuperare e abbiamo preso gli altri due gol. Ci tenevamo a finire bene, non abbiamo avuto la cattiveria giusta per farlo».

