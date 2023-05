Di Maria discute con un tifoso sui social: «Non meriti la Juve». La risposta del Fideo agli insulti – FOTO

Di Maria ha risposto duramente ad un tifoso che sotto al suo ultimo post su Instagram lo ha insultato dicendogli di lasciare la Juve insieme a Paredes, definendoli come “mercenari“.

LA RISPOSTA DI DI MARIA – «Quello che non merita di avere la maglietta sei tu. Perché la squadra e i giocatori stanno dando il 100% fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che sei con la Juventus solo nei momenti belli e non in quelli brutti. Ti mando un grosso saluto. Io ci sono fino alla fine. Non come te».

