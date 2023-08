Le parole di Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, alla Gazzetta dello Sport sul suo rapporto con Stefano Pioli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, ha parlato così del rapporto con Stefano Pioli:

«Con Pioli mi rapporto quasi tutti i giorni, mi aiuta tanto e lo ringrazio perché è molto attento alle nostre dinamiche. Mi dà tanti consigli e mi fa aprire la testa su molte cose. Ma parliamo di principi di gioco e di interpretazione, non di moduli. Riunioni periodiche? In realtà no, anche perché cerchiamo di mettere gli allenamenti sempre allo stesso orario della prima squadra. Noi siamo a disposizione. Giochiamo spesso contro di loro, a volte facciamo allenamenti congiunti nelle prove tattiche. Se gli orari degli allenamenti non coincidono, mi fermo a vedere i loro ed è un’occasione di confronto col mister»

