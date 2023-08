L’allenatore della Primavera del Milan, Ignazio Abate, si è espresso così su Stefano Pioli e sul lavoro svolto in sinergia tra i due

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, il tecnico del Milan Primavera, Ignazio Abate, si è espresso così riguardo al suo collega in prima squadra, Stefano Pioli.

LE PAROLE – «È una fortuna per me confrontarmi con un grandissimo allenatore come lui. È sempre attento alle nostre dinamiche, alla crescita dei ragazzi. Conosce tutto, anche nelle prossime amichevoli ci sarà qualche ragazzo che si aggregherà con la Prima Squadra. Ci confrontiamo spesso per la loro crescita, è il focus principale. Per me è un onore vedere come prepara le partite e ricevere qualche consiglio dal mister».

QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE.

