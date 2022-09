Abbonamenti Lazio 2022/23: tutti i dettagli sulla nuova campagna che prenderà il via dalla giornata di domani

La Lazio ha dato i dettagli per la riapertura della campagna abbonamenti per la nuova stagione tramite un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – «Riapre la Campagna Abbonamenti 2022/23 per dare la possibilità a tutti i tifosi che non lo hanno ancora fatto di assicurarsi il proprio posto allo stadio ed accompagnare il cammino dei ragazzi di mister Sarri in questo campionato.

Da giovedì 15 alle ore 16:00 a venerdì 23 alle ore 12:00 settembre si potranno sottoscrivere gli abbonamenti solo ed esclusivamente abbinati alla Eagle Card o alla Millenovecento in modalità online sul portale sslazio.vivaticket.it , presso i punti vendita Vivaticket oppure presso i Lazio Style abilitati.

Ricordiamo che la Campagna Abbonamenti comprende le 16 gare interne di Campionato e la prima partita casalinga di Coppa Italia.

