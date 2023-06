Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato al Foro Italico di Roma per premiare gli atleti del Settecolli del futuro dello stadio Flaminio

PAROLE – «Stadio Flaminio? È un problema da risolvere, un bene che va riqualificato, il nostro sogno è che diventasse lo stadio della Lazio. Ma credo che oggi bisognerà immaginare nuove soluzioni. Quello che dico è di fare presto, quel posto merita decoro. La prima partita di calcio l’ho vista lì, da presidente della B avevo immaginato il Flaminio come sede del playoff e poi con l’Ics avevamo iniziato a collaborare con Cdp per la riqualificazione di tutta l’area sportiva del villaggio olimpico di Roma ’60. Lotito? Tra diversi c’è un buon rapporto, con lui non ci sono equivoci o sorprese. Sappiamo esattamente cosa aspettarci l’uno dall’altro».

