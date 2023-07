Le parole di Andrea Abodi, ministro dello Sport, sul caso Jankto: il ministro ha voluto commentare visto l’ultimo coming out

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando a Radio 24 ha commentato il possibile arrivo di Jankto al Cagliari.

LE PAROLE – «Se devo essere altrettanto sincero non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate. Ad esser corretti ho risposto dicendo: per me esistono le persone. Ho parlato di rispetto per le scelte e, aggiungo con convinzione e per correttezza, per la natura umana. Rispetto è un valore non equivocabile,da garantire. Poi, posso non condividere alcune espressioni del Pride?».

L’articolo Abodi: «Jankto? La sua scelta va rispettata» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG