Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha commentato l’addio di Roberto Mancini alla Nazionale Italiana: le parole

A margine presentazione del progetto “Obiettivo tricolore, la grande staffetta” nella sala “Caduti di Nassirya” in Senato, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha dichiarato:

«Mancini in Arabia? Dal punto di vista sentimentale sono rimasto sorpreso, dispiaciuto e perplesso per come è maturata tutta la cosa. Per il resto la vita va avanti, dopo Mancini c’è Spalletti».

The post Abodi liquida Mancini: «La vita va avanti, Spalletti…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG