Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato dei due nuovi possibili stadi che costruiranno Inter e Milan a Milano

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato dal palco del DLA Piper Sport Forum dei due nuovi possibili stadi che costruiranno Inter e Milan a Milano.

QUESTIONE STADIO – «Se guardiamo la città di Milano, registro positivamente che il progetto del Milan va avanti e che l’Inter ha una sua progettualità. San Siro ha certamente caratteristiche straordinarie e una storia meravigliosa, mi auguro che si possa adattare anche al futuro e non soltanto al passato. E’ un auspicio che vale per tutta Italia, a Milano il problema indubbiamente c’è ma mi fermo qui per rispetto soprattutto per quello che farà l’amministrazione comunale, che è il primo soggetto interessato».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG