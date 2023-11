Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in collegamento al DLA Piper Sport Forum dell’Italia e di Spalletti

SPALLETTI – «Oggi la Nazionale ha un grande allenatore e un grande uomo, sono soddisfatto soprattutto per i nostri tifosi. Spalletti non ha segreti, è molto aperto e diretto. Non è un tecnico che ama mascherare le sue visioni, ha parlato a lungo con i ragazzi e ha dichiarato in maniera netta e chiara la sua voglia di ricominciare un percorso progettuale assolutamente innovativo».

