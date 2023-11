Urbano Cairo, presidente de Torino, ha parlato al DLA Piper Sport Forum a San Siro del Salary Cup

PAROLE – «Devi farlo europeo. D’altra parte, una lega importante come l’NBA è riuscita in maniera intelligente, se superi un certo livello di spese devi dare un contributo condiviso tra gli altri club e questo è un modo giusto. È tutto fattibile se c’è la volontà, ma non può essere solo italiana».

