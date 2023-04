Le parole di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, sui fatti accaduti nell’ultimo turno di Serie A

Andrea Abodi ha commentato su Twitter gli episodi accaduti nell’ultimo turno di Serie A.

PAROLE – «Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei Tifosi e i cori razzisti, tutti!!!».

