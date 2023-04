Le parole di Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, sulle sue recenti scelte per la convocazioni dei giocatori

Roberto Mancini ha parlato a margine del rinnovo della sponsorizzazione della TIM alla FIGC della situazione Nazionale.

PAROLE – «Polemica oriundi? Voi avete fatto la lista di giocatori chiamabili in Nazionale? Magari degli attaccanti. Ecco, provate a farla. Qualcuno ci è rimasto male? Non deve succedere, devono pensare a fare gol e verranno chiamati. Il ricorso agli oriundi è una cosa che fanno tutte le Nazionali, é una polemica senza logica. Il Mondiale allargato non mi piace, aumentano ancora le partite e invece dovrebbero diminuire per dare modo ai calciatori di respirare. Balotelli è un capitolo chiuso, Zaccagni invece l’abbiamo fatto debuttare noi, il che vuol dire che ci crediamo. Ci sono delle motivazioni per la mancata chiamata, se è un giocatore è bravo io non mi diverto a non chiamarlo».

L’articolo Italia, Mancini: «Balotelli capitolo chiuso, sugli oriundi…» proviene da Calcio News 24.

