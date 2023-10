Abodi: «Se il calcio ha bisogno di aiuto alzi la mano e chieda aiuto». Le dichiarazioni del Ministro per lo Sport

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha parlato così del sistema calcio durante Salone della giustizia di Roma. Ecco le sue parole riportate dall’Ansa.

Le sue parole: «L’autonomia dello sport è un privilegio meraviglioso nella misura in cui contribuisce all’evoluzione positiva. L’autonomia non verrà mai intaccata, ma se il sistema calcistico ha bisogno di supporto, deve alzare al mano e deve chiedere aiuto. Dovremmo comprendere che questo modello sportivo che stiamo costruendo mette in relazione la base col vertice. Se cresce la Serie A cresce la redistribuzione mutualistica del sistema sportivo italiano».

