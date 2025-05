Sergio Conceicao è ormai giunto al capolinea della sua avventura con il Milan: i rossoneri hanno già deciso il nuovo tecnico.

La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha praticamente decretato l’addio di Sergio Conceicao al Milan. Molto probabilmente il tecnico portoghese avrebbe concluso comunque la sua esperienza rossonera, ma il ko rimediato a Roma ha sancito di fatto la separazione a fine stagione.

Il Diavolo ha ancora due partite per provare a centrare la qualificazione in Europa (Conference o Europa League, quasi impossibile la Champions) ma l’impressione è che nemmeno un miracolo basterà all’ex tecnico del Porto per rimanere al timone. Ormai il club di via Aldo Rossi ha preso una decisione: in estate ci sarà una nuova rivoluzione che partirà proprio dalla guida tecnica.

Ma chi potrebbe prendere il posto di Conceicao? Nelle scorse settimane sono circolati diversi nomi di probabili sostituti del 50enne di Coimbra. Il favorito è ancora Massimiliano Allegri, che conosce molto bene l’ambiente milanista e sarebbe ben felice di tornare dove ha già vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana.

Conceicao scaricato, addio Milan: scelto il sostituto

Allegri è libero dopo aver terminato la sua seconda esperienza alla Juventus e ha già dato la sua disponibilità a sposare il progetto Milan. Tuttavia Ibrahimovic e Moncada tengono aperte anche altre porte. Difficile arrivare ad Antonio Conte, legato a un contratto con il Napoli fino al 2027 e molto corteggiato dalla Juventus: tuttavia nella rosa di nomi figura anche l’allenatore leccese, che già la scorsa estate era dato molto vicino al Milan prima che i rossoneri decidessero di virare su Paulo Fonseca.

Un altro tecnico che piace molto in casa Milan è Roberto De Zerbi. L’ex Sassuolo e Brighton ha appena riportato l’Olympique Marsiglia in Champions League: il suo contratto con il club francese scade nel 2027 ma un’eventuale chiamata del Diavolo potrebbe fargli venire voglia di tornare in Serie A. De Zerbi piace per la mentalità offensiva che riesce a trasmettere alle proprie squadre: lo stesso motivo che spinge il Milan a tenere in considerazione anche Maurizio Sarri, desideroso di rilanciarsi su una panchina prestigiosa dopo più di un anno di stop.

Negli ultimi giorni è circolato con insistenza anche il nome di Vincenzo Italiano: specialmente dopo mercoledì sera la candidatura dell’allenatore del Bologna è diventata ancora più solida. Infine non tramonta l’ipotesi Palladino: se la Fiorentina non dovesse centrare la qualificazione in Europa l’ex Monza diventerebbe più di un’idea.