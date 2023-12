Abodi sulla Superlega: «Se non la si vuole, non basta dire no». Le parole del Ministro dello Sport

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha parlato a Sportmediaset della situazione Superlega.

PAROLE – «La Superlega la considero come un’opportunità di riflessione e miglioramento dell’esistente. Se non si vuole la Superlega, non basta dire no. Occorre sempre migliorare il prodotto sportivo, quello calcistico, mettere sempre più al centro i tifosi, migliorando le infrastrutture, ma questo è un tema europeo e non soltanto nazionale».

The post Abodi sulla Superlega: «Se non la si vuole, non basta dire no» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG