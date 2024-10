Abraham “perde” il Milan e Zirkzee lo ritrova Ipotesi clamorosa a gennaio

Joshua Zirkzee potrebbe essere un’occasione di mercato davvero molto ghiotta. Tra le squadre interessate c’è anche il Milan?

La promessa sfumata di Zirkzee al Manchester United sembra aver scatenato un’ondata di malcontento e riflessioni sul futuro del giovane attaccante. L’esperienza in Premier League, iniziata con entusiasmo e speranze elevate, si è velocemente trasformata in una serie di panchine e occasioni mancate.

Le sue prestazioni, decisamente sotto il livello delle aspettative, ha lasciato il campo a dibattiti e dubbi sul suo futuro. L’olandese potrebbe infatti riconsiderare a breve il suo percorso professionale in Inghilterra e prendere in considerazioni ipotesi che al momento sarebbero davvero clamorose.

Un avvio promettente finito in panchina

Dopo aver segnato al suo debutto, Joshua Zirkzee si è ritrovato ad affrontare una serie di sfide che hanno drasticamente ridotto il suo impatto all’interno della squadra del Manchester United. L’allenatore Erik ten Hag, infatti, pare averlo escluso stabilmente dall’undici titolare, preferendogli altri giocatori per il ruolo offensivo, come Hojlund. Questa situazione ha portato molti a interrogarsi su possibili ripercussioni sulla carriera giovane del calciatore e sulle motivazioni che lo hanno portato a scegliere i Reds a discapito di altre squadre, comprese alcune italiane.

Si riapre la pista Milan per Zikrzee?

Con un trasferimento valutato 36 milioni di sterline dal Bologna al Manchester United, le aspettative su Zirkzee erano molto alte. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa, con prestazioni che non hanno convinto né la critica né i tifosi, portando gli osservatori a etichettarlo come un vero e proprio flop di mercato. Il confronto con il suo passato al Bologna sembra accrescere ulteriormente la delusione, mostrando un calo di prestazioni notevole. Nonostante il momento negativo, Zirkzee non nasconde il suo desiderio di fare ritorno in Italia, possibilmente già nella prossima sessione di mercato di gennaio. Resta da vedere se il Manchester United sarà disposto a considerare un’offerta di cessione in prestito per il giocatore. Intanto, squadre come la Juventus potrebbero essere interessate a integrarlo nel loro organico, vista la ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche. Il Milan, seppur precedentemente interessato, sembra aver invece chiuso definitivamente il capitolo Zirkzee.

Al Milan non servono nuovi attaccanti: parola di Fonseca

L’ipotesi Milan sembra dunque tramontare sul nascere, anche e soprattutto perché lo stesso mister rossonero in conferenza stampa pre Milan-Bruges ha ribadito: “Sono molto soddisfatto con i giocatori che ho. Questa non è una situazione normale avere Abraham e Jovic fuori. Normalmente abbiamo sempre soluzioni, e in più abbiamo Camarda, in cui crediamo molto. Non penso che in questa posizione abbiamo bisogno di altri giocatori”.

