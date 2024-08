L’attaccante inglese è uno dei candidati forti per l’attacco del Milan ma al momento l’inglese non pare pensarci più di tanto.

Tammy Abraham al termine dell’amichevole contro l’Everton, getta luce sul suo stato d’animo e sulle sue intenzioni per il futuro.

Tra Roma e Milano

Da quando è arrivato a Roma, Tammy Abraham ha avuto come obiettivo principale quello di dimostrare il suo impegno verso il club e la passione che nutre per il calcio. La sua dichiarazione post-partita riflette una maturità notevole e uno spirito positivo che non sembra essere minato dalle continue speculazioni di mercato che lo coinvolgono, in particolar modo riguardo un interesse da parte del Milan. Il suo periodo di recupero dall’infortunio è descritto come un momento di rinascita professionale, con l’intenzione di tornare più forte di prima, dimostrando così la sua resilienza e determinazione.

Fikayo Tomori

La concorrenza

Quando gli è stato chiesto della concorrenza interna alla squadra e della possibile coesistenza sul campo con Dovbyk, un altro attaccante giallorosso, Abraham ha espresso una grande apertura e maturità. Ha sottolineato come la competizione sia parte integrante della sua carriera sin da quando era bambino, accogliendo così positivamente l’arrivo di Dovbyk. La possibilità di giocare insieme, come ipotizzato da Abraham, evidenzia la sua visione di un calcio basato sulla collaborazione e sul supporto reciproco, piuttosto che sulla rivalità sterile.

Il corteggiamento di Tomori

In riferimento ai messaggi ricevuti da Fikayo Tomori, suo grande amico e giocatore del Milan, Abraham conferma la loro stretta amicizia, rimarcando però il suo completo impegno alla causa della Roma.

