Arrigo Sacchi, figura emblematica e rivoluzionaria nel panorama calcistico, ha offerto le sue riflessioni sul campionato di Serie A che prenderà il via tra meno di una settimana in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Il Realista Visionario“.

Il calcio italiano

Secondo l’ex tecnico, il panorama calcistico italiano si distingue per la presenza di 4-5 allenatori che si sforzano di essere veri strateghi. L’ex rossonero sottolinea l’importanza di concentrarsi meno sulla politica e di più su come migliorarsi individualmente e collettivamente, un aspetto fondamentale per il progresso del calcio nostrano.

Paulo Fonseca

La favorita

Nel suo discorso, Sacchi ha riservato parole di elogio per l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, riconoscendo i meriti del suo lavoro e augurandogli ulteriori crescite professionali. La vittoria dello Scudetto da parte dei nerazzurri viene descritta come meritata ma in vista della prossima stagione Sacchi pone l’accento sull’importanza di non riposare sugli allori. Per l’ex allenatore del Milan, l’Inter parte come favorita per il prossimo campionato, a patto che la squadra e lo staff mantengano un’attitudine affamata e impegnata verso il miglioramento continuo.

Su Fonseca e Thiago Motta

Nonostante una minore familiarità con la figura di Fonseca, Sacchi esprime l’augurio che possa rivelarsi un ottimo allenatore, sottolineando l’importanza di scegliere giocatori motivati, uniti dallo spirito di squadra e capaci di offrire un gioco coerente. Particolari parole di apprezzamento vengono invece riservate a Thiago Motta, descritto come un vero stratega.

