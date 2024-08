Il giornalista del Sun Dean Scoggins ha descritto le caratteristiche dell’ormai nuovo terzino rossonero.

Recentemente, l’attenzione si è concentrata sul passaggio di Emerson Royal al Milan, un argomento sul quale Dean Scoggins, giornalista tifoso del Tottenham, ha offerto il suo personale punto di vista.

Le valutazioni sul campo

Il collega in un’intervista rilasciata a Pianeta Milan ne dipinge punti forti e deboli: “Personalmente non penso che sia abbastanza bravo sul piano offensivo per la Premier League. Con Conte due anni fa fece bene? E vi spiego perché: con Antonio allenatore fece ‘solo’ il terzino destro senza alcun tipo di responsabilità a spingere. Ci ritengo a dire però che nell’uno contro uno è un difensore che si fa valere…”.

Antonio Conte

Il parere

Emerson potrebbe ben figurare in una difesa a quattro per via, in particolare, della sua velocità e della sua abilità nel controllare gli avversari sull’esterno. Nonostante ciò, restano perplessità riguardo alla sua capacità di contribuire alla costruzione del gioco e agli attacchi della sua squadra.

Il prezzo

Quando si discute di trasferimenti, l’aspetto economico riveste sempre un ruolo chiave. Nel caso di Emerson, il Milan ha speso circa 15 milioni di euro, una cifra che, secondo Scoggins, rispecchia il valore del giocatore. L’analisi mette in luce come, nonostante alcune carenze evidenziate nel gioco, Emerson possieda qualità difensive e un impegno tali da giustificare l’investimento effettuato dal Milan.

Popolarità fuori dal campo

Un aspetto che non riguarda direttamente le prestazioni sul campo ma che contribuisce alla reputazione di un giocatore è la sua presenza sui social media. Emerson Royal gode di popolarità anche al di fuori del rettangolo di gioco, un fenomeno che oggi giorno ha un peso non trascurabile sulla percezione pubblica e sull’immagine di un atleta.

