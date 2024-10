Abraham non convince, almeno non più come alle prime uscite. L’inglese può davvero perdere il Milan, il club pare guardare altrove ora.

Nel panorama calcistico sempre in fermento, il Milan si muove con strategia e lungimiranza per rafforzare la propria rosa, guardando con interesse verso giovani promesse che potrebbero fare la differenza in campo.

La società, conscia dell’importanza di anticipare le mosse per non farsi trovare impreparata, valuta possibili nuovi arrivi per mantenere alto il livello di competitività. E’ il caso che riguarda Abraham che rischia davvero di perdere il Milan.

Le mosse del Milan sul mercato

Negli ultimi mesi, il Milan ha dimostrato una notevole attività sul mercato, con l’acquisizione di giocatori del calibro di Tammy Abraham e Alvaro Morata. Tuttavia, la struttura del prestito di Abraham dalla Roma pone il club nella posizione di dover pianificare in anticipo le proprie mosse future. La scadenza del prestito al 30 giugno 2025 implica una riflessione approfondita sugli obiettivi a lungo termine del club.

Un gioiello della Serie A nel mirino

In questo contesto, il Milan ha puntato gli occhi – scrive Tuttomercatoweb.com – su Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma che si sta distinguendo in questa stagione per le sue performance notevoli. Il giovane giocatore, nativo del 2003, si è già distinto con un gol spettacolare di tacco contro il Como, segnando tre volte in campionato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei talent scout del Milan, che vedono in Bonny un potenziale rinforzo per il proprio attacco.

La competizione sul mercato

L’interesse del Milan, tuttavia, non è l’unico ostacolo verso l’acquisto di Bonny. Il Napoli, infatti, appare come un serio contendente nella corsa all’acquisizione del talento del Parma. Tale scenario potrebbe dar vita a una competizione di mercato che metterebbe il Milan di fronte alla necessità di agire rapidamente per non perdere l’opportunità di aggiudicarsi il giovane attaccante.

