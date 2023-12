Accardi ci scommette: «Sono sicuro che Allegri a fine stagione sarà lì». Le dichiarazioni del procuratore

Beppe Accardi, agente, ha parlato così a TMW del futuro del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Le sue dichiarazioni: «Non so se continuerà ad essere l’allenatore della Juve anche in futuro, ma a fine stagione Allegri sarà nelle zone alte della classifica. Un buon allenatore deve gestire tantissime cose, non solo i giocatori. Allegri in questo è bravissimo. Questa Juventus è diversa, anche con una dirigenza diversa. Tante volte tutti sparano sull’allenatore, ma se non hai un ambiente buono alle spalle e devi caricarti la croce sulle spalle, diventa dura. Tutti guardano ai risultati, nessuno si ferma a guardare cosa c’è dietro».

