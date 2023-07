L’ex calciatore e ora procuratore Giuseppe Accardi si è espresso sul modo di mettere a segno i colpi di mercato dell’Inter

Con queste parole ai microfoni di Radio CRC, Giuseppe Accardi apre una parentesi sul mercato condotto dall’Inter:

LE PAROLE- C’è il freddo nel mercato. Inter e Milan stanno discutendo con molti giocatori perché ne stanno perdendo tanti, allora se escono, devono entrare.

L’Inter? Quest’anno tutte le società stanno facendo un mercato al risparmio perché stanno incassando tanto e cercano di spendere meno, cosa che a volte potrebbe essere un bene. Poi l’esempio del Napoli dell’anno scorso non è passato inosservato, perché ha dato lezione di come si può vincere facendo quadrare i conti e sono stati bravissimi.

Sfido chiunque l’anno scorso per come conoscessero i nuovi acquisti, a pensare che potessero fare ciò che hanno fatto. Invece il Napoli è stato bravo a scegliere i giocatori adatti al gioco di Spalletti, non è stato un miracolo, ma un miracolo programmato. A mio avviso si può ripetere con modi diversi.

