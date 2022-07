Parla a TMW l’operatore di mercato Beppe Accardi che parla del mercato dell’Inter. Ecco cosa faranno i nerazzurri secondo lui.

Queste le parole di Beppe Accardi, l’agente di mercato che ha parlato a TMW dell’Inter: “L’Inter interverrà sul mercato cercando un giocatore della stessa importanza di Gleison Bremer. E Nikola Milenkovic potrebbe essere un’opzione. Do un sette al mercato dei nerazzurri. Bremer e Dybala sfumati? Con Romelu Lukaku alza già l’asticella. I conti si fanno alla fine.“

Giuseppe Marotta

Mario Ielpo a TMW parla della questione portieri: “Mi sembra una strategia per non bruciare Handanovic qualora Onana non si dovesse rivelare all’altezza. Credo però che alla lunga sarà Onana ad essere il titolare dell’Inter.“

Bruno Giordano sempre a TMW conclude così: “Se vediamo il reparto offensivo, l’Inter sta benissimo. Ha 4 grandi giocatori, cosa che non hanno Milan e Juventus. Poi hanno anche più possibilità di modulo. Ci sono due punte come Dzeko e Lukaku e due seconde punte come Correa e Lautaro.“

