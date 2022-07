L’ex calciatore Angelo Di Livio, parla del mercato dell’Inter a Calcio Totale su Rai Due, ecco la discussione.

Queste le parole dell’ex calciatore Angelo Di Livio sul mercato dell’Inter a Calcio Totale su Rai Due: “Lukaku, Mkhitaryan, giocatori di grande qualità. Mi ha un po’ sorpreso il ritardo dell’Inter nell’andare a chiudere l’operazione Bremer. Io ho dei dubbi che il PSG non rilanci per Milan Skriniar. Solitamente una squadra come quella francese non molla un giocatore quando lo cerca così insistentemente.”

Milan Skriniar

Intanto Massimo Marianella a Sky Sport, ricorda Ronaldo il fenomeno: “Ronaldo? Peccato che gli infortuni non ci hanno permesso di vedere tutto il suo potenziale. Era qualcosa al di la di tutti gli altri, per la velocità, la rapidità con cui giocava a pallone. Un peccato non vederlo al 100% ma è stato un giocatore grandissimo, un fenomeno assoluto. Non so se sia stato il più grande o il n.2 ma appartiene al gotha del calcio.“

