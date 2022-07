Il famoso giornalista Paolo Bargiggia ha parlato in una intervista a 1 Football Club di Milenkovic all’Inter.

Queste le parole del famoso giornalista Paolo Bargiggia che discute di Milenkovic all’Inter in una bella intervista a 1 Football Club: “Milenkovic? Se l’Inter alla fine rimette in piedi la cessione di Skriniar col PSG oppure entra in campo il Chelsea, allora il difensore viola potrebbe essere valutato in ottica nerazzurra. Altrimenti Marotta non investirà 20M per lui, se Skriniar dovesse restare intendo“.

Nikola Milenkovic

Enzo Bucchioni al Pentasport di Radio Bruno ne parla così della situazione: “Non c’è la sensazione che Milenkovic possa partire perché è un grande professionista, l’Inter che è interessata deve fare i conti con i soldi e le uscite”. Conclude il giornalista. Insomma tutto dipende dalla situazione Skriniar e di come andrà a finire l’incontro di domani con il Paris Saint Germain.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG