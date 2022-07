L’attaccante portoghese sta per tornare nella sua squadra attuale dopo aver saltato la prima parte della preparazione.

Cristiano Ronaldo è arrivato a Manchester ma non è detto che si unirà ai compagni di squadra dello United per gli allenamenti: il portoghese finora si è allenato da solo saltando il ritiro ufficialmente per motivi familiari.

Pallone Champions League

Ovviamente ciò ha alimentato tantissime voci che lo vedono scontento e voglioso di cambiare squadra: il Manchester United non giocherà in Champions League e per questo aspetto il portoghese potrebbe chiedere presto la cessione. Secondo il Daily Mail ci potrebbe essere a breve un colloquio con l’allenatore Erik Ten Hag: il club non vuole assolutamente cederlo e questo può far scaturire un violento braccio di ferro.

