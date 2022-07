La Juventus deve prendere due giocatori offensivi per completare il reparto, i nomi sono di Morata, Martial, Werner, Firmino e Belotti.

Che Alvaro Morata voglia tornare alla Juventus, lo sanno tutti, ma come anche vero si ci scontra con una valutazione dell’Atletico Madrid non proprio bassa, siamo sui 25 milioni di euro. Esistono vari nomi alternativi stuzzicano i prestiti onerosi con diritto di riscatto di Martial (più semplice) dal Manchester United in rientro dopo il prestito a Siviglia e Werner (più complesso per quanto riguarda l’ingaggio del tedesco).

IM_Alvaro_Morata

Non da dimenticare Firmino dal Liverpool, dove da giorni si tenta di imbastire uno scambio con Rabiot, il brasiliano viene ancora valutato una cifra di circa 25 milioni di euro. Poi c’è il nome di Belotti, svincolato a parametro 0 dal Torino cerca di capire se può accettare in quella che per lui è stata la prima rivale da capitano dei granata, sono giorni di riflessione. Per concludere non è ancora finita con Zaniolo dove resiste la trattativa con la Roma, ma i giallorossi vogliono solamente soldi senza contropartite tecniche.

