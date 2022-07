Il Valencia è estremamente interessato al brasiliano Arthur della Juventus, mentre Rabiot potrebbe andare via a parametro 0.

Gennaro Gattuso vuole il brasiliano Arthur al suo Valencia, la Juventus è disponibile alla cessione. Il problema è molto semplice l’ingaggio del brasiliano è oltre gli standard della squadra spagnolo che offrono un prestito con parte dell’ingaggio pagato, ma che se si vuole condurre la trattativa in porto servirà per forza l’aiuto della società bianconera nel pagamento dello stipendio del giocatore. Insomma non proprio il massimo per la società zebrata.

Adrien Rabiot non vuole rinnovare, ed ha già rifiutato una proposta del Lione per tornare in Francia, dove andrebbe o meglio ritornerebbe solo al Paris Saint Germain. Anche qui parliamo di un ingaggio alto, ma che a differenza del brasiliano potrebbero esserci luci per una cessione. Ma con l’infortunio di Pogba, non è escluso che il giocatore resti in rosa per andare via poi a parametro zero a fine anno. Vedremo come evolverà la situazione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG