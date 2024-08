Il Milan pronto a chiudere per il laterale del Tottenham per 16 milioni più bonus. Andrà a sostituire Florenzi e a competere con Calabria.

Il calciomercato anima le estati dei tifosi e degli addetti ai lavori con trattative che, talvolta, possono rivoluzionare gli equilibri delle squadre in vista della nuova stagione. In questo contesto, il Milan emerge come protagonista grazie ad un accordo ormai in dirittura d’arrivo che porta un nuovo volto nello spogliatoio rossonero. L’obiettivo è quello di rafforzare la squadra in vista delle sfide che attendono il club, e la scelta è caduta su Emerson Royal, esterno di fascia proveniente dal Tottenham.

Un colpo sul mercato per il Milan

Il Milan si appresta a concludere, forse oggi, un’operazione importante per la sua rosa, accogliendo Emerson Royal, proveniente dal Tottenham in cambio di una cifra attorno ai 15-16 milioni di euro, più bonus. Questa mossa rappresenta il terzo acquisto per i rossoneri sotto la direzione di Paulo Fonseca e giunge in un momento strategico, in seguito all’infortunio di Alessandro Florenzi. L’acquisto di Emerson Royal diventa quindi fondamentale per offrire una valida alternativa a Davide Calabria sulla fascia destra.

Emerson Royal

Tra contratti e carriera: chi è Emerson Royal

Emerson è destinato a firmare un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno, assicurandosi un ingaggio netto di 3 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Il suo percorso professionale ha radici in patria, dove ha mosso i primi passi nelle giovanili di squadre come Atletico MG, Ponte Preta e San Paolo, per poi trasferirsi al Barcellona e successivamente essere ceduto in prestito al Betis. La sua avventura in Premier League inizia nel 2021, con il trasferimento al Tottenham per 25 milioni di euro, dove ha lasciato il segno con 79 presenze e contributi significativi in termini di gol e assist.

L’impatto di Emerson Royal sul Milan

Emerson Royal porta al Milan non solo le sue qualità di esterno dotato di tecnica e resistenza, ma anche una flessibilità tattica grazie alla sua capacità di accentrarsi e costruire il gioco. Il suo arrivo rafforza le opzioni a disposizione di Fonseca sulla fascia destra, dove potrà competere per un posto da titolare con Davide Calabria, sebbene il brasiliano possa partire con un vantaggio iniziale per il ruolo.

I nuovi scenari e l’aneddoto sul soprannome

L’integrazione di Emerson nel sistema di gioco del Milan apre nuovi scenari tattici e strategici per il team, arricchendo le soluzioni offensive e difensive sulla fascia. Un curioso aneddoto riguarda il soprannome “Royal” che gli è stato attribuito durante l’infanzia, in seguito alla sua somiglianza, mentre piangeva, con la mascotte della pubblicità di una nota gelatina, evidenziando come dietro ogni giocatore si nascondano storie personali uniche. Tuttavia, rimane da definire il futuro di Calabria, il cui contratto scadrà nel 2025 e per il quale non si escludono sorprese.

Il Milan, dunque, guarda al futuro con rinnovato ottimismo, pronto ad affrontare le sfide che lo attendono con una rosa ulteriormente rinforzata dall’apporto qualitativo di Emerson Royal.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG