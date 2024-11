L’accordo tra le parti è ormai fatto, la firma è ora più vicina che mai. Il “colpo” rossonero è ormai a un passo dal traguardo.

Il Milan ha di che interrogarsi dopo il pareggio a reti bianche contro la Juventus. La vittoria era infatti alla vigilia l’unico risultato contemplabile per dare una netta sterzata a una stagione che stagna, al momento, in posizioni di pieno anonimato.

I tifosi sono rimasti delusi, dimostrando il proprio disappunto tra le mura di San Siro al termine della partita ma, stando a quanto riportato dagli ultimi rumors, c’è un motivo per sorridere. Il Milan è a un passo dal definire un vero e proprio “colpo”.

Strategie di mercato e rinforzi attesi

Il mercato del Milan promette davvero di essere spettacolare. Finestra di mercato che con ogni probabilità vedrà i rossoneri mettere a segno un vero e proprio “colpo” di mercato, assicurandosi per diverse stagioni un giocatore che nello scacchiere tattico potrà diventare fondamentale. Il Milan non si ferma qui però perché valuta anche nomi come Frendrup del Genoa e Belahyane del Verona che circolano come possibili innesti. Tuttavia, la decisione definitiva potrebbe dipendere molto dal recupero di Bennacer, la cui assenza ha lasciato un vuoto nel centrocampo rossonero. La sua situazione e le prestazioni al rientro potrebbero determinare la strategia di mercato del club, eventualmente posticipando interventi più significativi all’estate successiva.

Il “colpo” rossonero

Mentre il club valuta rinforzi, non dimentica l’importanza di consolidare l’ossatura attuale della squadra attraverso rinnovi contrattuali. Dialoghi in corso riguardano giocatori chiave come Maignan e Hernandez, ma è il rinnovo di Matteo Gabbia a catalizzare l’attenzione. La giovane promessa difensiva, tornata di prestito dal Villarreal e rapidamente diventata una colonna per la difesa milanista, è pronta a firmare un nuovo contratto fino al 2029. Questo accordo – scrive Milanlive.it – oltre a confermare l’alta stima nei suoi confronti, prevede un adeguamento dell’ingaggio a 2 milioni annui. Non resta che attendere l’ufficializzazione del rinnovo di Gabbia, un momento significativo sia per il giocatore che per il Milan, che conferma la propria strategia di valorizzazione dei talenti emergenti. Dopo tale annuncio, l’attenzione si sposterà sul consolidamento ulteriore della rosa con i rinnovi di altri giocatori fondamentali, con l’obiettivo di costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli nazionali e internazionali.

Matteo Gabbia

Il percorso di Gabbia: Da prestito a pilastro

La crescita di Gabbia è stata esponenziale. Dopo un ritorno anticipato dal prestito, il calciatore ha saputo approfittare delle opportunità offerte prima da Pioli e successivamente da Fonseca, diventando un elemento imprescindibile nella difesa rossonera. La sua evoluzione da riserva a titolare è stata sigillata dal memorabile gol di testa contro l’Inter, momento culminante che ha consolidato il suo legame con i tifosi e con il club.

